Koziński: Trzy sufity Donalda Tuska. Ile z nich będzie w stanie przebić? [OPINIA]

Tylko że Tusk platformersów nie wymieni. Jak w drużynie piłkarskiej - gdy zespołowi nie idzie, to zmienia się trenera, nie zawodników. Dokładnie to samo stało się w PO. Jest nowy trener, ale stary skład. Czy zdoła on wycisnąć z nich więcej niż wcześniej Borys Budka czy Grzegorz Schetyna? To pytanie cały czas pozostaje otwarte. Faktem jest, że ten sufit wisi nad Tuskiem wyjątkowo nisko. Były premier będzie go musiał zdemontować jako pierwszy. Im więcej czasu mu to zajmie, tym trudniej mu będzie zająć się pozostałymi dwoma sufitami.