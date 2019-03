Koziński: Suma wszystkich protestów. Czy PiS musi się przygotować na 'tysiąc Wietnamów'"? (Opinia)

Strajk nauczycieli, jeśli do niego dojdzie, PiS-u władzy nie pozbawi. Ale kumulacja kilku podobnych zdarzeń w jednym momencie, może się okazać dla Nowogrodzkiej ogromnym problemem. A wiele wskazuje na to, że maj będzie miesiącem demonstracji.

Dziś znaczek KOD-u ma co najwyżej wartość sentymentalną – politycznie nie znaczy właściwie już nic, nawet najbardziej znaczący działacze komitetu nie doczekają się pewnie miejsc na listach wyborczych opozycji. Ale choć formuła ich protestów przebrzmiała, wcale nie oznacza to, że w roku wyborczym polityka zamknie się tylko w siedzibach partyjnych i studiach telewizyjnych.

Jest dokładnie odwrotnie. Wszystko wskazuje na to, że wiosną ulice znowu się zapełnią protestującymi. Ale w innej formule. O ile KOD organizował demonstracje stricte polityczne, przyciągał na swoje protesty hasłami otwarcie antyrządowymi, to teraz należy się nastawiać na protesty sektorowe.

4 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje referendum wśród nauczycieli, czy chcą w maju przyłączyć się do strajku – chodzi o strajk w trakcie matur. Oczywiście, nie należy przesądzać z góry wyników, ale wypowiedzi ze strony nauczycieli, które krążą po mediach, sugerują, że decyzja w tej sprawie właściwie zapadła – a przygotowania do strajku już się rozpoczęły.

Pierwszy – że jest on gotów sięgnąć po metody brutalne, po jakie sięgają „żółte kamizelki” na Champs Elysees. Takie rozwiązania w Polsce sympatii nie pomogą zyskać. I drugi – że organizowany przez niego protest, podobnie jak francuskich "gilets jaunes”, jest motywowany politycznie. To również zwolenników mu nie przysporzy.

Skoro jego matka (i jego opiekunka) zwołuje niepełnosprawnych, żeby protestowali przeciwko władzom trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ubrać to w kontekst czystej od polityki "walki o sprawę” będzie bardzo trudno. Bardziej na miejscu będą interpretacje mówiące o odmianie strategii opisanej przez Adama Hofmana.

9 maja przypada Dzień Europy. Co roku od 2016 r. jest on okazją do manifestacji, którą organizuje Platforma. W tym roku pewnie się ona odbędzie 12 maja, to najbliższa 9 maja niedziela. Grzegorz Schetyna zrobi pewnie wszystko, by ta demonstracja wypadła godnie, żeby pojawiło się na niej kilkadziesiąt tysięcy osób – bo taka mobilizacja na ostatniej prostej kampanii zwykle pomaga dopalić wynik wyborczy.