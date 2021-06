Koziński: "Pułapka Tuska. Tylko od byłego premiera zależy, czy opozycja w nią wpadnie" [OPINIA]

Skoro Tusk i Platforma tak pasują do siebie, to ich ponowne zejście powinno być tak oczywiste jak to, że Odyseusz w końcu wróci do swojej Penelopy. Tyle że polityka nie rządzi się tymi samymi prawidłami co eposy greckie. Główna różnica? Penelopa wiernie czekała na Odyseusza, odtrącając ubiegających się o jej rękę 108 zalotników. PO nie czekała. Na miejsce zwolnione przez Tuska wskakiwał regularnie co dwa-trzy lata ktoś inny. Żaden nie dał Platformie nawet w części tego, co dał jej Tusk – ale mimo to poszukiwania kogoś innego trwały.