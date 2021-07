Koziński: Próbując odebrać koncesję TVN, PiS tylko zmobilizuje opozycję do odebrania mu władzy [Opinia]

Ale gdyby TVN zniknął, to nagle będziemy mieć całkowicie inny ład medialny. Wtedy TVP Info nie będzie jedną z kilku telewizji. Jej rola wzrośnie. Może to jeszcze nie będzie monopol informacyjny, ale zachwianie obecnej równowagi. Polacy to zauważą, nagle się zorientują, że nie mają na co zmienić kanału. I dobrze tego nie przyjmą. Zarówno wyborcy Platformy, jak i część wyborców PiS-u. Bo wbrew pozorom całkiem spora ich grupa śledzi audycje nadawane na Wiertniczej. Im tej stacji będzie brakować. I będą pamiętali, kto ich pozbawił możliwości jej oglądania.