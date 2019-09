Koziński: Polityka coraz bardziej płaska. Gdzie się podziały tamte partie? [OPINIA]

Skoro piątek trzynastego, to bawimy się w numerologię? Data losowania komitetów wyborczych zbiegła się z najbardziej pechowym dniem w roku. Ale o wyniku wyborów nie przesądzi numer na karcie do głosowania, lecz sprawność organizacyjna i pomysł.

Teoria spiskowa losowania

Argumentem przeciwko "ustawce” jest także losowanie PSL-u. Polityczny przeciwnik numer 1 PiS dostał taki właśnie numer. Numer, który w oczywisty sposób daje fory. Każdy zwolennik teorii spiskowej przy losowaniu powinien to wziąć pod uwagę. Jeśli ktoś zyskał na tym losowaniu, to tylko PSL. A to z kolei by oznaczało "ustawkę” wielopiętrową; PSL, żeby uwiarygodnić swoją jedynkę, przekonał Piechotę z PiS, żeby zrobił numer z "dwójką” – a wcześniej namówił go, żeby w 2017 r. Piechota przeszedł z Platformy do PiS-u. Brzmi sensownie? No właśnie.