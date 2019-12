Koziński: Niemieckie zbrodnie w Auschwitz. Słowa Merkel usłyszy cały świat [OPINIA]

Mocne słowa Angeli Merkel w Auschwitz potwierdzają, że Niemcy przestają relatywizować swą odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. Ale na razie mówimy tylko o polityce w wymiarze symbolicznym.



Niemcy czy hitlerowcy

To ważne o tyle, że nie zawsze Niemcy byli skłonni do tak jasnych deklaracji w publicznych miejscach. Nie przypadkiem często w najróżniejszych miejscach pojawiały się informacje o tym, że za II wojnę odpowiedzialni są "hitlerowcy” – bez słowa, że tymi hitlerowcami byli Niemcy.

Najlepszy symbol tej polityki historycznej to pomnik Holokaustu w centrum Berlina, blisko Bramy Brandemburskiej. Bardzo często podaje się go jako przykład "wzorowego” rozliczenia się Niemców ze zbrodni nazizmu. Ale czy rzeczywiście?

Rocznica wojny i kolonializm

Retoryka, po którą w piątek sięgnęła Merkel, czy we wrześniu Steinmeier ("Stoję dzisiaj przed polskim narodem bosy...”) jest doniosła i jednoznaczna. Ale wcale to nie znaczy, że taka też jest polityka rządu Niemiec.

Dlatego doceniając, że najważniejsi niemieccy politycy umieją stanąć w miejscach największych tragedii II wojny światowej i uczciwie powiedzieć, kto do nich doprowadził, trzeba cały czas pamiętać, że to tylko polityka symboliczna.

W tym miejscu widać szczególną odpowiedzialność Polski. Naszym władzom udało się w ostatnich miesiącach dużo osiągnąć w relacjach polsko-niemieckich – ale są to osiągnięcia głównie symboliczne. Bardzo ważne, należy to docenić i za to pochwalić. Ale trzeba też przypomnieć, że to dopiero połowa drogi. Metę osiągniemy wtedy, gdy symbolika przełoży się na rzeczywistość.