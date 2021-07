Koziński: Czas ostatecznie uporządkować kwestie wymiaru sprawiedliwości [OPINIA]

Jak z niego wyjść? Stworzenie żadnej komisji nie pomoże. PiS mógłby zorganizować referendum, by w ten sposób dowieść Brukseli, że posiada mandat do wprowadzania reform wymiaru sprawiedliwości bez oglądania się na nikogo. Tylko że to nie przypadek Węgier, gdzie Viktor Orban wymyślił głosowanie w sprawie przepisów dotyczących LGBT. Tam jest to rozgrywka w dużej mierze wewnątrzkrajowa, Orban chce pokazać, że jest sam na węgierskiej prawicy.