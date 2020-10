Komisarz UE Stella Kyriakides tłumaczy strategię "od pola do stołu" [OPINIA]

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na nasze życie, sposób pracy i kontakty z ludźmi. A nawet na to, jak wyobrażamy sobie przyszłość. Kryzys w opiece zdrowotnej przekształcił się w globalną recesję, której konsekwencje odczuwa wiele sektorów, w tym rolnictwo i przemysł spożywczy. Bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone na całym świecie, a wielu ludziom brakuje najbardziej podstawowej rzeczy.

To musi się zmienić

Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen od samego początku z zaangażowaniem działa na rzecz przemian i stara się przekształcać wyzwania w nowe możliwości. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu przyjęliśmy strategię "od pola do stołu", która jest drogowskazem dla przyszłych działań. Jest to program transformacji mający na celu budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych, w którym uwzględniono nierozerwalne powiązania między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństw i zdrowiem planety. Zrównoważony system żywnościowy musi zagwarantować, że zdrowa żywność będzie dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich, niezależnie od okoliczności – w czasach normalności i w czasach kryzysu.

Zrównoważona produkcja to klucz

Europa musi być liderem pod względem ambicji i zaangażowania. W strategii "od pola do stołu" wyznaczamy jasny kierunek działań wraz z ambitnymi i konkretnymi celami prowadzącymi do transformacji systemu żywnościowego UE. Chcemy, aby do 2030 r. stosowanie pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz utrata składników odżywczych zmniejszyły się o 50 proc., a udział rolnictwa ekologicznego osiągnął 25 proc. Przekształcimy produkcję żywności tak, aby stała się zrównoważona.