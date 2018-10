Kolejny wypadek rządowej kolumny. To jest tupolewizm na czterech kołach

Na lekceważenie przez poprzednią i obecną władzę bezpieczeństwa przy lotach VIP ukuto termin "tupolewizm". Na niechlujstwo przy wożeniu VIPów samochodami trudno znaleźć taki, który równie dobrze oddawałby skalę lekceważenia procedur bezpieczeństwa.

Wypadek wyglądał tak, jakby auta rządowe prowadzili dyletanci, a nie zawodowi kierowcy . Auta kolumny rządowej - bez żadnych sygnałów dźwiękowych i świetlnych - jechały w stronę Oświęcimia. Tuż za Peugeotem pewnego mieszkańca Imielina. Gdy ten zahamował, by przepuścić kobietę z wózkiem na przejściu dla pieszych, uderzył w niego rządowy wóz. Ten, którym podróżowała Beata Szydło . Drugi pojazd kolumny, który jechał za panią wicepremier, też został uszkodzony. Jakim cudem? Czy kierowcy nie zachowali przepisowej odległości? To się dopiero wyjaśni. Oby wyjaśnianie nie trwało tak długo, jak przy poprzednim wypadku pani premier, która zaraz po pechowej przygodzie napisała na Twitterze, że nic się nikomu nie stało.

A przecież jeszcze był wypadek prezydenta Dudy, gdy w jego BMW pękła założona tam wbrew procedurom bezpieczeństwa używana opona. Mogło dojść do tragedii – niewiele brakowało, a obracająca się limuzyna wleciałaby na przeciwległy pas autostrady. I kolejny wypadek prezydenckich limuzyn (bez Dudy na pokładzie) podczas... szkolenia. I niedawne potrącenie dziecka na pasach w Oświęcimiu przez auto z prezydenckiej kolumny. I jeszcze wypadek limuzyny Antoniego Macierewicza z czasów jego urzędowania w Ministerstwie Obrony Narodowej: na drodze pod Toruniem zderzyło się aż osiem pojazdów, a w trakcie śledztwa wyszło na jaw, że kierowca Macierewicza nie miał uprawnień do kierowania ministerialną limuzyną.

Mocne, kontrowersyjne, odwołujący się do bólu smoleńskiej tragedii słowo obrazowało lekceważenie procedur bezpieczeństwa, które powinny być zachowane, by nie dochodziło do tragedii. Uważam, że należy go użyć - z całym szacunkiem dla pamięci ofiar katastrofy - również tutaj.