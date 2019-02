Kociszewski: Spór Polski z Izraelem pokazał granice solidarności V4 [OPINIA]

Premier Mateusz Morawiecki będzie jedynym szefem rządu Grupy Wyszehradzkiej, który nie poleciał do Izraela. Formalnie szczyt grupy został odwołany, ale każdy i tak załatwi swoje interesy. Z Polską lub bez.

Nietrwały sojusz

Warto więc zachować z tyłu głowy, że Grupa Wyszehradzka jest sojuszem, w którym interes wspólny ustępuje w obliczu partykularnych interesów narodowych. Grupa V4 nie wytrzymuje nawet próby polityki wewnętrznej swoich członków. Nie jest to wykuty w ogniu walki braterski związek czterech muszkieterów i nie należy pokładać w nim nadmiernych nadziei. Nie znaczy to, że od czasu do czasu nie będzie użyteczny. Trzeba jedynie traktować go ze zdrową szczyptą sceptycyzmu i zdrowego rozsądku.