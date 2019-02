Kociszewski: Polska pozbawiła Netanjahu sukcesu. To koszt "wybryku" szefa dyplomacji Izraela (Opinia)

Premier Benjamin Netanjahu zapłacił cenę polityczną za burzę w relacjach z Polską. Odmowa udziału Warszawy w szczycie w Jerozolimie pozbawiła go przedwyborczego sukcesu. W obecnej sytuacji Polska nie zrobi nic, żeby w jakikolwiek sposób stworzyć nawet pozory poparcia dla niego.

Grupa Wyszehradzka i Izrael od dłuższego czasu miały prowadzić rozmowy o otwarciu przedstawicielstwa dyplomatycznego w Jerozolimie. Według izraelskiego radia publicznego negocjacje były już bardzo zaawansowane, a decyzja miała zostać ogłoszona podczas szczytu z udziałem premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji w Izraelu. Byłoby to ważnym osiągnięciem dla Benjamina Netanjahu w ramach kampanii przed zaplanowanymi na 9 kwietnia wyborami do parlamentu, Knesetu. Premier mógłby chwalić się tym, że cztery kraje Unii Europejskiej w praktyce uznały miasto za stolicę państwa żydowskiego , choć ich ambasady nadal znajdują się w Tel-Awiwie.

- Nasza otwartość na ten postulat po wybryku Katza spadła z 0 do (-3) – mówi Wirtualnej Polsce przedstawiciel polskiego rządu podkreślając, że wszelkie przecieki po stronie izraelskiej należy interpretować jako część kampanii wyborczej premiera Netanjahu.

To byłoby posunięcie bez precedensu, gdyż Grupa Wyszehradzka nie posiada żadnych innych przedstawicielstw na świecie. Zdaniem izraelskich dziennikarzy, szczegóły miały zostać uzgodnione podczas niedawnego spotkania w Bratysławie, jednak kryzys w relacjach z Polską zniweczył to posunięcie. W reakcji na słowa Netanjahu o kolaboracji Polaków z nazistami i późniejszą wypowiedź szefa dyplomacji Israela Katza o "wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki" delegacja z Warszawy nie wyleciała do Jerozolimy, szczyt oficjalnie się nie odbył i plan spalił na panewce.