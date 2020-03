Kidawa-Błońska z "tabloidową" gazetką kampanijną. W środku drożyzna, smog i palec Lichockiej [NEWS]

Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do materiałów wyborczych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, które będą rozdawane na sobotniej konwencji prezydenckiej w Warszawie. W tabloidowym stylu omówiono w nich główne osie kampanii kandydatki KO - smog, służbę zdrowia, rolę Unii, drożyznę oraz dumę z patriotycznego pochodzenia. Czy taki styl przekona niezdecydowanych?

Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do materiałów promocyjnych kandydatki, które mają być rozdawane zarówno w trakcie konwencji oraz po niej, w toku kampanii. Gazetkę, stylem graficznym bliźniaczo przypominającą popularne tabloidy i trudną na pierwszy rzut oka do odróżnienia od prasy codziennej, wydrukowano w nakładzie 500 tys. sztuk. W uproszczeniu można przyjąć, że prezentuje ona główne złożenie oraz osie prowadzenia kampanii, które nie powinny się zmienić aż do maja.