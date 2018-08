Katoliku, teraz nie wolno ci już popierać kary śmierci

Decyzja papieża Franciszka ws. kary śmierci to łomot dla międzynarodówki populistycznej, która żeruje na cierpieniu i żałobie, wściekłości i rozpaczy, domagając się egzekucji w majestacie prawa.

Ongiś mogli się powoływać na niedomkniętą i ciasną furtkę w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK), ignorując całe kondygnacje wypowiedzi papieży w sprawie. Teraz nie jest to już możliwe – zmiany dokonane w KKK kanon 2267 nie pozostawiają cienia wątpliwości, chyba że ktoś chce prowadzić akademicką dyskusję, na ile ta zmiana cieszy się przywilejem nieomylności lub nie. Będą to jednak rozważania jałowe, bowiem huk jest ogromny. Papież Franciszek zatrzasnął furtkę, którą powoli, aczkolwiek konsekwentnie, przymykali jego poprzednicy – szczególnie Jan Paweł II i Benedykt XVI .

Nie dla wszystkich chrześcijan wypowiedzi, dekrety, bulle, encykliki i inne dokumenty mają znaczenie, ale akurat dla katolików tak, choć różna jest ranga poszczególnych stwierdzeń i tekstów. Katolik może dyskutować z papieżem, może się z nim nie zgadzać, ale koniec końców obowiązuje go religijne posłuszeństwo rozumu i wiary wobec papieża i nauczania Kościoła, a katechizm to akurat nie jest jakaś tam broszurka spisana przed dublerów ani fakultatywne dewocjonalia dla szczególnie zainteresowanych.

Wszyscy podkreślają – nie bez racji zresztą – że jest to zmiana. Owszem, jest, ale nie wzięła się znikąd, nie spadła nagle, a jest wynikiem rozsądnej, konsekwentnej refleksji nad znaczeniem życia, bo skoro każde życie się liczy i każde życie jest święte, to w taki sam sposób życie gwałciciela recydywisty oraz nienarodzonego dziecka.

Dodawał, że jako katolik ma do tego prawo, bo Katechizm dopuszcza, choć głuchy był na inne argumenty. Ciekawe, czy też ma gdzieś decyzję papieża Franciszka i dobrą zmianę w oficjalnej doktrynie wiary i moralności Kościoła, do którego chyba dobrowolnie należy. Jednakowoż luźny stosunek do litery prawa przez przedstawicieli obecnej władzy może nas jeszcze zaskoczyć i to nie tylko w sezonie ogórkowym.