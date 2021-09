Kataryna: Witaj szkoło ministra Czarnka! [OPINIA]

Trudno powiedzieć, na czym opiera taki optymizm, ale wypada mocno trzymać kciuki, żeby tak było. Bo do powrotu do nauki zdalnej ponad rok po wybuchu pandemii polska szkoła wcale nie jest przygotowana dużo lepiej, niż była. A to ministrowi jakoś umyka. Bo czy słyszał ktoś, żeby czas przygotowań do nowego roku szkolnego poświęcono na przygotowanie nauczycieli i szkół do ewentualnego powrotu do pracy zdalnej? Mam tu na myśli przede wszystkim metodologię nauczania. Oraz zadbanie o tysiące dzieci, które jeszcze podczas poprzedniej fali "wypadły z systemu", bo nie miały sprzętu, ani rodziców umiejących o edukację dziecka w warunkach specjalnych zadbać.