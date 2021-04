Kataryna: "Hackowanie systemu rządowych obostrzeń. Zabawa w kotka i myszkę" [OPINIA]

Tak przynajmniej twierdzi policja wypytywana w poniedziałek przez dziennikarzy, dlaczego biernie przyglądała się tysiącom ludzi ostentacyjne łamiącym rządowy zakaz zgromadzeń publicznych przekraczających 5 osób. Nie wydaje mi się jednak, żeby organizator miał się czego obawiać, nie po to policja osobiście powitała uczestników – bo przecież policjantka musiała to robić za wiedzą i zgodą przełożonych - żeby ich teraz za uczestnictwo ścigać.

Pielgrzymka motocyklistów 2021. Tłum na Jasnej Górze w Częstochowie. Jarosław Sellin komentuje

Koronawirus i obostrzenia w Polsce. "Od roku bawimy się w kotka i myszkę"

Po roku pandemii nikt już sobie nic nie robi z rządowych ograniczeń, bo dlaczego miałby sobie robić, gdy sama władza dostarcza mu co dzień kolejnych dowodów na to, że obostrzenia są dla frajerów, a władzy służą głównie do dyscyplinowania nieprawomyślnych. Od roku bawimy się więc z nią w kotka i myszkę, wymyślając kolejne sposoby omijania obostrzeń, a im mniej je rozumiemy, tym łatwiej się rozgrzeszamy z nieprzestrzegania ich.

Koronawirus w Polsce. Co zamiast kolejnych obostrzeń?

Im szybciej władza zda sobie sprawę, że nie ma już żadnego posłuchu i nawet policja niespecjalnie poważa rządowe obostrzenia, tym szybciej będzie mogła przestawić sposób działania z nakazowo-zakazowego na uświadamiająco-alarmujący. Dużo lepszy efekt niż kolejne obostrzenia, które jedynie pobudzają kreatywność próbujących je omijać, dałaby dobrze przygotowana kampania społeczna tłumacząca, dlaczego sami powinniśmy o siebie zadbać. Trzeba wykupić czas antenowy na spoty pokazujące tłok w szpitalach, karetki czekające w kolejce pod szpitalem na czyjąś śmierć, żeby zwolniło się łóżko dla kolejnego chorego, człowieka umierającego samotnie i w ogromnym cierpieniu pod respiratorem – wszystko, co tylko mogłoby nas wystarczająco przerazić. Bo bez względu na to, jak głupie są rządowe obostrzenia, naprawdę każdy z nas ma się czego bać.

Odpowiedzialna władza, zamiast kolejnych komunikatów, że znowu pokonaliśmy wirusa, świat nam zazdrości, wyjdziemy wzmocnieni i jesteśmy najlepsi, powinna zacząć mówić nam prawdę. Moment, kiedy do szpitali trzeba rozsyłać apele o oszczędne używanie tlenu to naprawdę ostatni dzwonek na skończenie z zaklinaniem rzeczywistości i powiedzenie wreszcie jasno i wprost – jest bardzo źle, prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej, a jeśli o siebie nie zadbamy i zachorujemy, to jest duża szansa, że umrzemy w karetce, gdzieś na trasie między jednym szpitalem a drugim. Czas zacząć nam to wbijać do głowy, zamiast wiecznie chwalić się własną "zajefajnością", bo jak jest – widzi każdy, kto chce patrzeć.