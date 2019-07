Kapitulacja PiS-u ws. Szydło. Wokół partii w PE roztoczono kordon sanitarny

Zamiast Beaty Szydło - europosłanka ze Słowacji. W czwartek Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kapitulację w walce o szefa komisji EMPL w Parlamencie Europejskim. "Kordon sanitarny" wokół partii stał się faktem.

Biała flaga PiS

Ruch PiS był racjonalny, ale jednocześnie był to akt kapitulacji. Przypieczętował bowiem swoisty "kordon sanitarny", który wokół partii roztoczyli liberałowie i lewica w Parlamencie Europejskim. Partie te od początku deklarowały, że nie dopuszczą do najważniejszych stanowisk w PE członków PiS za łamanie przez nich standardów praworządności.

Jakby nie było to jasne, otwartym tekstem powiedziała to przewodząca obradom posłanka Agnes Jongerius z holenderskiej Partii Pracy (tej samej, do której należy Frans Timmermans).