Kaczyński zapewnia, że walczy z antysemityzmem. Tolerancja dla wybryków jego ludzi mówi co innego

Jarosław Kaczyński na każdym kroku zapewnia, że nie tylko nie jest antysemitą, ale wręcz walczy z takimi poglądami. Nie widać tego w działaniach prezesa PiS - od lat pozostaje obojętny wobec antysemickich wybryków swoich ludzi.

"Ja antysemitą nie jestem, wręcz przeciwnie: jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem" - mówi Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla "Do Rzeczy". Prezes PiS stara się na każdym kroku podkreślać i przekonywać, że poglądy antysemickie są mu obce. Tak pisze w autobiografii o powoływaniu swojej pierwszej partii, czyli Porozumienia Centrum: "Mieliśmy ambicję stworzenia nowoczesnej partii nielewicowej, ale nie używaliśmy wtedy słowa prawica. Wymagało to odcięcia się od tego, co uważaliśmy za złą tradycję prawicy, a po części centrum, czyli antysemityzmu".

Walka z antysemityzmem

Prezes wymienia powody takiego podejścia. "Po pierwsze, uważaliśmy antysemityzm za zły sam w sobie, paraliżujący myślenie i niemoralny. Po drugie, sądziliśmy, że nie może być wykorzystywany do organizowania sił politycznych, które odwołując się do pewnych elementów tradycji narodowo-demokratycznej, będą ciągnęły nas na Wschód. Po trzecie, wiedzieliśmy, zgodnie zresztą z historycznym doświadczeniem, że antysemityzm jest znakomitą metodą odcinania nas od Zachodu. Po czwarte, chcieliśmy uzyskać możliwie duże wpływy wśród inteligencji, a tam, wyjąwszy pewne środowiska, które nas nie interesowały, antysemityzm był przeszkodą".

Co więcej, prezes ocenia, że "wyeliminowanie antysemityzmu z polskiej polityki to zasługa PC". Nawet jeśli przyznałoby się mu rację, to trzeba przyznać, że antysemityzm wrócił do polskiej polityki przy braku sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego. A na pewno przy braku aktywnych działań z jego strony, które ten powrót antysemityzmu by zatrzymały.