Kaczyński wybrał najlepszy dla PiS termin wyborów samorządowych. Słowo klucz: "mobilizacja"

To będzie najkrótsza - ze wszystkich możliwych wariantów - kampania wyborcza. I jednocześnie najbardziej intensywna. Szef rządu spełnił prośbę Jarosława Kaczyńskiego. Dla PiS wybrana data jest korzystna, ale niesie za sobą pewne zagrożenia.

Powód? 28 październia to ostatnia niedziela miesiąca. A więc niedziela handlowa. Rządzący obawiają się, że gdyby zarządzili wybory właśnie na ten dzień, do urn poszłoby mniej wyborców - bo wielu z nich wybrałoby zakupy i wyjście do galerii handlowej, a nie pójście do lokali wyborczych.