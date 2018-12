Kaczyński rządzi 3 lata, a Budapesztu w Warszawie nie ma. I do jesieni 2019 ma nie być

Minęło siedem lat od deklaracji prezesa PiS, że chciałby kiedyś mieć "Budapeszt w Warszawie". Czyli reformować Polskę tak, jak Viktor Orban reformuje Węgry. Od trzech lat Jarosław Kaczyński ma niemal takie same możliwości, jak Orban. A jednak Budapesztu w Warszawie nie ma. Przynajmniej do jesieni następnego roku.

A może pamiętacie rok 2017? To tak niedawno. Co się działo? Coś się w ogóle działo? Protestów jakby mniej, emocje słabsze. Czyżby naród już nie taki skory do oporu jak w poprzednich latach? Czy może materia bardziej skomplikowana, a przez to mniej interesująca? A może wszystko po trochu? Ale przypomnę: w 2017 roku, podczas ostatniego dnia ostatniego posiedzenia sejmowego, Sejm przegłosował kilkadziesiąt poprawek do kodeksu wyborczego, czyli ustawy, która ustala, na jakich zasadach będziemy głosować na polityków w wyborach. Czyli – kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie dostanie – lub nie – posady i stanowiska. Były też kolejne nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, o których niezależność od władzy trwał potem bój przez większą część mijającego roku.

A teraz mamy koniec roku 2018 i po przedświątecznej konwencji PiS zapadła cisza. Krajobraz po konwencji wyglądał tak, jak opisał to mój redakcyjny kolega Paweł Wiejas – władza ustroiła się w anielskie piórka i pax między chrześcijany zapanował na wieki wieków amen. No, przynajmniej do stycznia. Pan prezydent z kolei podpisał kolejną zmianę w prawie dotyczącym sądownictwa, która tym razem oznacza, że władza wykonała krok w tył. Zauważyli to nawet ci krwawi wrogowie narodu polskiego kryjący się w Brukseli i pochwalili. Ale nadzieje tych, którzy oczekują teraz, że skoro zrobili mały kroczek, to się wredna Unia odczepi, muszę tu rozwiać. Bruksela się nie odczepi, bo ma naoczny przykład, co się stało, jak się odczepiła od Viktora Orbana.