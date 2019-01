Jerzy Owsiak ma złamane serce. Pozwólmy mu odejść z WOŚP

W dużym europejskim kraju. W czasie największej w Europie imprezy charytatywnej od ciosu w serce ginie prezydent dużego miasta. Paweł Adamowicz. Nóż symbolicznie trafił w serca nas wszystkich, w tym Jerzego Owsiaka

Tylko on wie, jak to jest żyć z nieustannym hejtem i obrzucaniem błotem. Żeby przetrwać tyle lat robiąc najwspanialsza rzecz pod słońcem, a równocześnie słyszeć, że jest cwanym, wyrachowanym szołmenem, musiał wyrobić sobie mechanizmy obronne, które pozwalały mu przetrwać trudne momenty.

"Nie Jurek Owsiak jest źródłem tego zła, które się stało, ale my, wszyscy Polacy, którzy pozwalają na to, by hejty i groźby były bezkarne. Coś musi się stać, by osoby, które wyrażają słownie nienawiść, ponosiły za to konsekwencje. To na razie jest bezkarne i ta bezkarność właśnie spowodowała śmierć prezydenta Adamowicza" – mówiła poruszona szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.