Gdańsk Pawła Adamowicza. Najlepsze miejsce pod słońcem

Najbardziej lubię wyjeżdżać. Każdy wyjazd jest okazją, żeby robić porównania i pękać z dumy, że jestem gdańszczaninem. Piękne miasto nam Pan zbudował, Panie Prezydencie.

To, czego nie widać, to biegnąca pod Forum ulica Nowe Podwale Grodzkie, dzięki której da się przejechać przez centrum, omijając kilka skrzyżowań. W natłoku tego, co powstało ostatnio w moim mieście, sprawę z jej istnienia zdałem sobie dopiero, gdy skręcił w nią mój kuzyn z Bydgoszczy. Czytał o niej w internecie i postanowił wypróbować.

Ostatniego lata byłem z rodziną na wakacjach we Włoszech. Jechaliśmy tam autostradą z tunelami wydrążonymi w austriackich górach. Tymek i Szymek zgadywali, jaką długość będzie miał kolejny tunel. Ale znudzili się, gdy uznali, że w Gdańsku jest lepiej. Bo nasz tunel biegnie pod wodą. Co roku w kwietniu spotykaliśmy się tam z gdańskimi rowerzystami – w tym prezydentem Pawłem Adamowiczem – na wielkim rowerowym przejeździe pod Martwą Wisłą. To miejsce tuż przy Energa Arenie w Letnicy. Pamiętam 2012 rok i tysiące hiszpańskich kibiców, śpiewających pod stadionem "Yo soy espańol, espańol, espańol". Zachwycali się swoją reprezentacją i bursztynowym stadionem: "My friend, it’s amazing!". Od wielu ludzi słyszałem, że to najpiękniejszy stadion w Europie.