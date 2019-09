Jarosław Sellin: ECS promuje marksizm

Wiceminister Kultury Jarosław Sellin w rozmowie z WP ocenia, że gdański ECS promuje ideologię lewacką, genderową i marksistowską, co jest niezgodne z prawdziwym, katolickim duchem Solidarności. - Brakuje mi na wystawie słowa "naród" - mówi Sellin.

Sebastian Łupak: Mamy w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności? Po co rząd PiS powołał więc do życia konkurencyjny Instytut Dziedzictwa Solidarności?

- Niech ECS robi, co chce. Ja tylko przypominam, że Solidarność nie była promotorem ruchów feministycznych, radykalnie lewackich, ani ruchów LGBT. Symbolem Solidarności na płotach zakładów były krzyże oraz Matka Boska Częstochowska z właściwą, niebiańską aureolą, oraz portrety Jana Pawła II.

- Proszę sprawdzić, jakie organizacje otrzymują tam przestrzeń do stałej działalności. ECS ma swoją agendą. NSZZ Solidarność nieprzypadkowo wycofała się z jakiejkolwiek współpracy z ECS i wycofała wszystkich swoich ludzi z Rady Programowej i Historycznej. My, czyli Ministerstwo Kultury i nasz rząd, razem z Solidarnością, tworzymy Instytut Dziedzictwa Solidarności.

Czy jest taka możliwość, że część pamiątek z ECS, jak np. oryginalne tablice z 21. postulatami z Sierpnia’80, zabierzecie z ECS do nowej siedziby?

- W nowej siedzibie będą tylko biura. Natomiast Instytut różnego rodzaju wydarzenia będzie chciał robić w Sali BHP. Nic nie wiem, o przenoszeniu tablic. Należą one do Narodowego Muzeum Morskiego, a ECS ma je jedynie w depozycie.

Dlaczego obcięliście dotację dla ECS z 7 do 4 mln złotych?

- Andrzej Kołodziej, jedna z legend Solidarności, człowiek, który zatrzymał stocznię gdyńską w Sierpniu‘80, odkrył ciekawą rzecz: na wystawie głównej ECS ani razu w podpisach nie występują pojęcia ”naród” i ”niepodległość”. Ani razu! Niech to wystarczy za komentarz.

- Chcieliśmy mieć jakiś wpływ na ECS. Ta instytucja została zawłaszczona przez polityków PO i jej akolitów, ze względu na siłę tego środowiska na Pomorzu. W tej instytucji dzieją się konferencje prasowe, mitingi, wiece agitacyjne PO. Ja nie znam instytucji, w której takie rzeczy by się działy. Należy zapytać, czy my próbowaliśmy złamać niezależność ECS, jak nas Dulkiewicz oskarżała, czy raczej ta niezależność została już dawno złamana przez sojuszników politycznych pani Dulkiewicz? Oni traktują ten budynek jak siedzibę partyjną i to jest problem ECS.