Jankowski: "Wojna domowa w obozie władzy. Gowin i Ziobro rozpoczęli walkę o wpływ na rząd" (Opinia)

W Zjednoczonej Prawicy trwa "rozliczanie" zwycięstwa. Powyborczy poniedziałek w obozie rządowym upłynął pod znakiem przyswajania kłopotliwego "sukcesu".

Fakt, że Zjednoczona Prawica jest bezdyskusyjnym triumfatorem niedzielnych wyborów do Sejmu, wcale nie wprawił rządzących w stan euforii. Już w czasie wieczoru wyborczego prezes PiS podkreślił, że w działaniu partii władzy będą musiały zajść zmiany.

Wicepremier Jacek Sasin w jednym z wywiadów skonkretyzował myśl prezesa, wskazując, że przedsiębiorcy mogli przestraszyć się wizji podniesienia płacy minimalnej do 4 tys. zł. Do dyskusji nad "rozliczaniem" przyczyn zwycięstwa włączył się również Jarosław Gowin , który w nieco ponad godzinę po podaniu wyników napisał o potrzebie przemyślenia, dlaczego Zjednoczona Prawica, mimo dużych transferów społecznych, nie zdobyła zdecydowanej większości w Sejmie.

Poszukiwanie winnych "sukcesu" przybrało na sile po informacji, że PiS stracił większość w Senacie, co zdecydowanie ograniczy możliwość błyskawicznego przeprowadzania ustaw przez parlament. Duża część posłów PiS w kuluarowych rozmowach wskazuje na złe rozegranie sprawy rozmów koalicyjnych z ruchem Pawła Kukiza , co ostatecznie wzmocniło PSL .

Panowie policzmy głosy

Jedną z najważniejszych informacji dla Zjednoczonej Prawicy, obok tej o zdobyciu samodzielnej większości w Sejmie, było wyliczenie, ile mandatów zdobyły mniejsze partie koalicyjne. Ponieważ, jeżeli spoistość obozu rządzącego może się gdzieś rozszczelnić, to właśnie po linii szwów partyjnych.

Przed wyborami powszechne było przeświadczenie, że wynik PiS w okolicy 46-48 procent to znaczące zmniejszenie wpływów Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Natomiast niewielka większość 235 posłów wzmacnia mniejszych koalicjantów, którzy wprowadzili łącznie do Sejmu ponad 30 szabel. Od tego momentu możemy być pewni, że Zjednoczona Prawica, będzie znacznie mniej zjednoczona niż przez cztery ostatnie lata, a walka o wpływy już przybrała niespotykaną do tej pory skalę.