Janik: Zmiany w Kodeksie karnym. Surowsze kary nie wiadomo po co

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało w sobotę projekt ponad stu zmian w Kodeksie karnym. Brzmi imponująco. Znaczna ich część dotyczy surowszego karania, co ma zdaniem twórców projektu poprawić bezpieczeństwo Polaków. Niestety, to tak nie działa.

Opłakane skutki nowych przepisów

Warto wiedzieć, że przestępczość typowo kryminalna od lat systematycznie spada. Nie mamy zatem do czynienia z jakąś falą ciężkich przestępstw, z którą należałoby na nowo podjąć walkę. Wysokie kary nie działają zresztą jako czynnik szczególnie zniechęcający ludzi do ich popełnienia. Zamiast stawiać na karanie należy natomiast usprawnić system resocjalizacji, pomocy skazanym po odbyciu kary czy prewencji (edukacji prawnej czy walki z przyczynami przestępczości takimi jak bieda, czy wykluczenie społeczne).

Kolejne dożywocie nie zmartwi żadnego "wyrzutka"

Bezwzględne dożywocie to kara pozbawiająca skazanego motywacji do jakiejkolwiek zmiany na lepsze i wzbudzająca w nim poczucie, że taka zmiana nie jest w ogóle przez społeczeństwo pożądana, a jego los nie jest już dla nikogo istotny. Co więcej, skazany staje się w takiej sytuacji swoistym "wyrzutkiem". Osobą w zasadzie wyjętą spod prawa, która od tej chwili pozostaje całkowicie bezkarna - może popełnić jakiekolwiek nowe przestępstwo, a nic więcej nie da się jej zrobić (kolejne dożywocie raczej go nie zmartwi).