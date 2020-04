Janik: "W wyborach korespondencyjnych urn wyborczych nie będzie - ale będą inne" [OPINIA]

Stan klęski żywiołowej bez związku z wyborami

Rozwiązania wyrwane z kontekstu

Owszem, z czysto prawnego punktu widzenia głosowanie korespondencyjne jest dopuszczalne. Jednak cały ciężar głosowania zostanie przerzucony na pocztę i listonoszy, którzy mają roznosić po domach pakiety wyborcze. A jeśli trafimy na zakażonego koronawirusem listonosza, może to spowodować nawet większe zagrożenie niż głosowanie w lokalach wyborczych. Inną kwestią jest, czy nasza poczta będzie w ogóle w stanie dostarczyć i odebrać kilkanaście milionów głosów? I to przecież nie będzie koniec - ktoś te głosy potem będzie musiał policzyć i to nie w odosobnieniu.

Co powinien zrobić Senat?

Coraz lepiej widać, jak ważna jest teraz rola Senatu. Senat RP powinien przetrzymać jak najdłużej projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym (ma na to 30 dni), całkowicie go odrzucić i zwrócić do Sejmu w ostatnim możliwym terminie, tak aby po odrzuceniu przez Sejm senackiego weta i złożeniu przez Andrzeja Dudę podpisu pod ustawą - w co nie wątpię - zostało zaledwie kilka dni na zorganizowanie wyborów dla dziesiątek milionów ludzi. Co prawda przygotowania do głosowania korespondencyjnego już trwają, ponieważ dla osób powyżej 60. roku życia taką opcję przed kilkoma dniami PiS już wprowadził, niemniej to nie to samo, co zorganizowanie zdalnego głosowania dla całego kraju.