Janik: "Nowelizacja Kodeksu karnego to katastrofa. Prezydent wystraszył się PiS" (Opinia)

Jedyną decyzją prezydenta powinno być zawetowanie nowelizacji, tego prawnego bubla, aby jak najszybciej można było o nim zapomnieć. Tymczasem, Andrzej Duda umył ręce i odesłał ustawę do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, a ten zapewne posłusznie wypełni wolę partii rządzącej.

Oczywiście zmiany są cynicznie przedstawiane jako walka z pedofilią, jednak przepisy dotyczące tych przestępstw to zaledwie kilka procent całej ustawy. Reszta to od dawna przygotowywane w Ministerstwie Sprawiedliwości pomysły, które tylko wyczekiwały na dogodny moment do ich przedstawienia.

Wisienką na torcie są przepisy pozwalające, aby w niektórych sytuacjach nowe, surowsze prawo działało wstecz do przestępstw popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak bardzo jest to sprzeczne z Konstytucją czy prawem unijnym.

Doprowadzi to do konieczności powtórzenia procesów karnych od samego początku i w konsekwencji do przedawnienia się szeregu przestępstw, które mogłyby zostać prawidłowo osądzone, gdyby nie zaczęto pospiesznie grzebać przy Kodeksie karnym. Za to wszystko zapłacimy my.