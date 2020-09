Janik: "Decyzja premiera ws. wyborów kopertowych nieważna. Konsekwencje? Wykluczone" [Opinia]

Pieniądze dla polityków. Bogdan Zdrojewski: liczę, że nie popełnimy błędu

Wątpliwości ws. wyborów. "Może to była walka z koronawirusem?"

To oczywiście niejedyny skandal związany z wyborami kopertowymi – w prokuraturze od miesięcy czekają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina w sprawie nielegalnych przygotowań do wyborów i druku pakietów do głosowania za 70 mln złotych, które obecnie podobno zalegają gdzieś w magazynach Poczty Polskiej, oczekując na zniszczenie. Prokuratura zatem miesiącami sprawdza, czy można było bez podstawy prawnej przepalić 70 mln zł, czy jednak nie, ale pewnie ustali, że można. Może to był stan wyższej konieczności? Może to była walka z koronawirusem? A może po prostu troska o dobro suwerena? Należałoby nie mieć serca, żeby karać za taki heroizm i poświęcenie.