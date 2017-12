Jakub Majmurek: Technokrata idzie do Canossy

Rechrystianizacja Europy, odbudowa moralna Polaków i dalsza przebudowa sądownictwa pod dyktando Zbigniewa Ziobro – czy to naprawdę priorytety nowego premiera?

Bankier socjalny

Kadzidło i klasa średnia

Jeśli Morawiecki będzie mówił w podobny sposób, co wczoraj u Rydzyka, nie ma co liczyć na to, że przyciągnie do PiS nowych, umiarkowanych, centrowych wyborców. Opozycja nie może jednak liczyć na to, że nowy premier tego nie wie. Z Morawieckim będzie jej o wiele trudniej niż z Szydło. Walcząc z PO, czy Nowoczesną o jej własny elektorat Morawiecki z pewnością będzie mówił do niego inaczej, niż do zapatrzonych w ojca Rydzyka emerytek, tyleż przerażonych „bezbożną Europą”, co perspektywą tego, że ich wnuki stracą 500+.