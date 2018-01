Jakub Majmurek: PiS i opozycja robią miejsce na coś nowego? Lewica musi się dogadać

Czy Morawiecki zabierze 500+? Wcześniej mówił, że program jest na kredyt. Nawet jeśli bardzo chciałby zakręcić kurek, wie doskonale, że to niemożliwe. Nie ma się co spodziewać, że rząd Morawieckiego wycofa się z 500+, bo wszyscy wiedzą, jak bardzo jego sondażowe wyniki zależą od tego programu. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla lewicy?

Po rekonstrukcji rządu PiS zmienił wizerunek. Z rewolucyjnego na technokratyczny, z ludowo-narodowo-katolickiego na adresowany raczej do klasy średniej. Panią premier, świetnie przemawiającą do mieszkańców małych miasteczek i słuchaczek Radia Maryja, zastąpił doskonale czujący się na gospodarczych i międzynawowych salonach były prezes banku.

Możliwe zorganizowanie polskiej polityki wokół dwóch partii walczących o to, by być głosem konserwatywnego mieszczaństwa, wyraźna demoralizacja i osłabienie liberalnej opozycji może otworzyć miejsce na pojawienie się jakiejś nowej, znaczącej siły. Po lewej stronie i nie tylko.

Czemu lewicy nie rosło?

SLD skompromitowało się wystawieniem w wyborach prezydenckich Magdaleny Ogórek . Partia dostała także rykoszetem anty-elitarnego, anty-establishmentowego zwrotu, jaki wyniósł do władzy obóz PiS. Razem ciągle pozostawało partią nową, o niskiej społecznej rozpoznawalności. Dla wielu potencjalnych wyborców formacja ta jawiła się po prostu jako zbyt mało doświadczona, by móc jej zaufać przy urnie, czy zadeklarować poparcie ankieterowi z ośrodka badania opinii publicznej.

Lud do wzięcia?

