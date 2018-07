Izrael chce przeniesienia polskiej ambasady do Jerozolimy. Morawiecki słusznie się nie zgadza

Izraelczycy tłumaczą ustępstwa Netanjahu w sprawie ustawy o IPN. Sądzą, że chodziło o przeniesienie polskiej ambasady do Jerozolimy. Doradca Morawieckiego mówi WP, że Izrael nie może tutaj liczyć na ustępstwa Polski. To sukces polityki realnej. Przynajmniej chwilowy.

Zachowanie Beniamina Netanjahu wobec Polski tłumaczyła Gili Cohen, dziennikarka publicznej telewizji Kann. Jej zdaniem premier Izraela chce doprowadzić do przeniesienia z Tel-Awiwu do Jerozolimy ambasad czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. O pomoc osobiście prosił w tej sprawie premiera Węgier Wiktora Obrana uważanego za lidera V4.

O ile Węgry, Czechy i Słowacja, z punktu widzenia Izraela, nie sprawiają większych problemów, to najtwardszym oponentem jest Polska. Brak porozumienia w sprawie ambasad powoduje, że pod znakiem zapytania jest nawet spotkanie grupy V4, które latem miało odbyć się w Jerozolimie.

Odczytując oświadczenie ustalone z premierem Mateuszem Morawieckim , Netanjahu naraził się na krytykę, która najostrzej płynie z lewej strony sceny politycznej. Cohen uważa, że pozwalając Polsce zakończyć sprawę ustawy o IPN, premier Izrael liczył na złagodzenie oporu Warszawy w sprawie przeniesienia ambasady do Jerozolimy.

- W czasie rozmów pojawiły się w Izraelu takie sugestie, ale obecnie kwestia przeniesienia naszej ambasady do Jerozolimy nie jest rozważana – mówi Wirtualnej Polsce Andrzej Pawluszek, doradca premiera Mateusza Morawieckiego. – Oczywiście są brane pod uwagę różne warianty, jednakże na tym etapie takiej decyzji ze strony polskiej nie należy się spodziewać.

Zupełnie zrozumiałe jest, że Netanjahu bardzo zależy, aby kraje V4 poszły za przykładem USA i przeniosły swoje placówki z Tel-Awiwu. Unia Europejska obstaje przy stanowisku, że Jerozolima zostanie uznana za stolicę państwa żydowskiego po zawarciu porozumienia pokojowego z Palestyńczykami. To będzie swego rodzaju nagroda za kompromis kończący konflikt bliskowschodni.

Tymczasem Netanjahu stara się wykorzystać V4 w roli konia trojańskiego i rozbić jedność europejską. W relacjach z Polską posługuje się przy tym polityką historyczną, czyli wykorzystuje interpretację historii dla osiągnięcia celów politycznych. Nie ma dla niego znaczenia, czy wspólna deklaracja jest zgodna z punktem widzenia izraelskich historyków. Istotne jest co może w tej sytuacji uzyskać.

To podejście jest bardzo charakterystyczne dla izraelskich przywódców. Szymon Peres stwierdził kiedyś, że historia jest kompletnie nieważna, bo mówi o rzeczach, które się już wydarzyły, tymczasem istotne jest to, co dzieje się teraz i będzie działo się w przyszłości.