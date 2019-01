Internauci szybko osądzili Stefana W. Ale nawet zabójcy przysługują prawa człowieka

Stefan W. zabił Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Internauci, a nawet niektórzy politycy, szybko wydali wyrok. I jedni i drudzy zapominają, że nawet skazanemu przestępcy przysługują prawa człowieka. Niestety z ich przestrzeganiem wobec więźniów jest źle.

Sąd kapturowy

Po leczeniu biegli uznali, że jego zdrowie jest w normie. Nie ma jednak pewności, czy Stefan W. był poczytalny w niedzielny wieczór. To zbadają biegli powołani przez prokuraturę. Najpierw przeprowadzą badanie w areszcie, a jeśli to nie wystarczy, zawnioskują o obserwację w zakładzie zamkniętym. Z tego powodu śledztwo może potrwać długo, choć przecież dowód na to, że Stefan W. dokonał przestępczego czynu jest ewidentny - widział go każdy, kto ma telewizor czy dostęp do internetu.

Jednak Stefan W. ma prawo do uczciwego procesu, do obrońcy i do obrony. Ma prawo do uczciwego zbadania okoliczności, także tych, które mogą zadziałać na jego korzyść. To może być trudne dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla przyjaciół i rodziny zamordowanego Pawła Adamowicza. A ci pokazują, że taka ludzka postawa jest możliwa. I potrzebna. Rodzina prezydenta skupia się na zachęcaniu do wdrażania w życie jego politycznego przesłania, do jedności i zasypywania podziałów.

Ludzki gest