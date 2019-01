Jeżeli chcemy skończyć z nienawiścią, tak to się robi. Idzie się do matki mordercy

Ręką, która zadała śmiertelne ciosy Pawłowi Adamowiczowi, kierowała nienawiść. Od kilku dni jedni próbują udowodnić, że nienawiść ma poglądy polityczne, a inni apelują, by ją powstrzymać. Najbliższy współpracownik zamordowanego prezydenta Gdańska pokazał, jak to się robi.

Wejdźcie na profil Piotra Kowalczuka na Facebooku. Nie wiecie, kto to? Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. Piotr Kowalczuk, bliski współpracownik i przyjaciel zamordowanego Pawła Adamowicza, dwa dni temu napisał tak, jakby Szef – wielką literą – nadal żył: "Szef, opublikowano Twoje ostatnie zarządzenia". Nie ma wątpliwości, że jest to człowiek, który bardzo głęboko przeżywa straszną, tragiczną śmierć swojego szefa, a być może przyjaciela, z którym pracował wiele lat.

I co robi ten człowiek kilkanaście godzin później? Spotyka się z matką zabójcy, Stefana W. i oferuje jej pomoc w imieniu miasta . I pisze:

"Oni też przeżywają swój dramat, są zszokowani i zdruzgotani, łączą się w bólu z najbliższymi Prezydenta oraz gdańszczankami i gdańszczanami. Prosimy, by tak jak zawsze życzył sobie tego nasz Prezydent objąć wszystkie ofiary tej tragedii modlitwą, opieką i wsparciem. Nie może być naszej zgody na hejt, przemoc oraz słowa, które ranią i zabijają...".

Jeżeli zastanawiacie się od kilku dni, jaka powinna być zwykła, ludzka odpowiedź na tragedię, na nienawiść, na zło, na śmierć – to odpowiedzią jest miłość, współczucie, zrozumienie i wyciągnięta pomocna dłoń. Piotr Kowalczuk to zrozumiał. Zrozumiał, jak potworne musi być cierpienie matki, która żyła przez lata ze świadomością, jak groźnym człowiekiem jest jej syn. Jak cierpieć musi matka, która obawiała się, że jej dziecko może komuś zrobić krzywdę, tak bardzo, że poinformowała o swoich obawach – matka! – policję. Jak cierpieć musi wreszcie widząc, że przeprowadził swój zbrodniczy plan.

Tak, nie waham się porównać tych dwóch sytuacji. Pamiętacie to zdjęcie? To jest – przypomnę – papież- Polak Jan Paweł II w rozmowie z Mehmetem Alim Agcą, zamachowcem, który omal go nie zabił.