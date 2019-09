Huragan Dorian zatrzymał Donalda Trumpa? Polacy ocenili nieobecność prezydenta USA [BADANIE]

Donald Trump miał być najważniejszym gościem obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydenta USA w ostatniej chwili w kraju zatrzymał huragan Dorian. Co Polacy sadzą o nieobecności Trumpa 1 września Warszawie?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Huragan Dorian zatrzymał Donalda Trumpa? Większość Polaków - biorących udział w badaniu Ariadny - uważa, że kataklizm to tylko wymówka (East News, Fot: Nicholas Kamm/AFP,HO)

Donald Trump odwołał wizytę w Polsce - taka informacja pojawiła się na dwa dni przed planowanym przylotem prezydenta USA do Warszawy. Jak wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna, dotarła ona do 75 proc. ankietowanych. Nieco lepiej poinformowani (o 5 pkt. proc.) w tym aspekcie są sympatycy PO - aż 83 proc. z nich słyszało o odwołaniu wizyty Trumpa ze względu na huragan Dorian.

Polacy są podzieleni w ocenie decyzji prezydenta USA. 28 proc. ankietowanych ocenia ją źle, 36 proc nie ma zdania, tyle samo uważa, że Donald Trump postąpił słusznie. Zdecydowanie źle ocenia ją tylko 7 proc. badanych, wobec 11 proc. zdecydowanie pozytywnie odbierających tę decyzję. Ocena ta jest podobna niezależnie od sympatii partyjnych.

WP.PL Podziel się

Huragan Dorian. Donald Trump musiał odwołać przylot do Polski?

Duża różnica między wyborcami PiS a PO rysuje się za to jeśli chodzi o ocenę, czy odwołanie wizyty w ostatniej chwili to przejaw lekceważenia Polski. Z taką tezą nie zgadza się aż 55 proc. sympatyków PiS. 27 proc. jest innego zdania, 28 proc. nie potrafi tego ocenić. W przypadku sympatyków PO zdania są podzielone niemal po równo - 42 proc. uważa, że Trump nie zlekceważył Polski, 41 proc. - że to zrobił.

Huragan Dorian i rola prezydenta w koordynowaniu przygotowań do kataklizmu miały zatrzymać go przed przylotem do Polski. Donald Trump nie chciał na przednówku kampanii prezydenckiej być atakowany za to, że podróżuje po Europie zamiast doglądać walki z żywiołem w USA. Z drugiej strony media informowały, że prezydent spędzał czas grając w golfa, a podróż do Polski mógł po prostu skrócić.

WP.PL Podziel się

Huragan Dorian wymówką Trumpa. Wyborcy PO nie mają wątpliwości

Do takiej wersji przychylają się badani na panelu Ariadna. Zdaniem 37 proc. z nich huragan Dorian był dla Trumpa wymówką. 29 proc. ankietowanych uważa, że to rzeczywisty powód odwołania jego wizyty w Polsce. Zdania nie ma 34 proc. uczestników badania.

Zdecydowani w swojej opinii są wyborcy PO. 57 proc. z nich uważa, że Dorian to dla Trumpa wymówka, by nie przylatywać do Polski. Wśród sympatyków PiS ten odsetek wynosi 24. 43 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego wierzy, że huragan rzeczywiście zatrzymał prezydenta USA za oceanem. Takiego samego zdania jest zaledwie co piąty sympatyk PO.

WP.PL Podziel się

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1043 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 30 sierpnia - 2 września 2019 roku.