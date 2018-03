"Homeland" po ukraińsku. Niesamowita historia Nadiji Sawczenko

Historia Nadii Sawczenko - kobiety, która przeszła drogę od ukraińskiej bohaterki do rosyjskiej agentki i niedoszłej terrorystki - to materiał na film. Tyle tylko, że taki film już powstał.

Pamiętam, że kiedy oglądałem pierwszy sezon popularnego serialu "Homeland", śledziłem go tyleż z fascynacją, co niedowierzaniem. Jego fabuła wydawała się zbyt naciągana, by można było ją przyjąć za realistyczną. Główny bohater serialu to amerykański marine Nicholas Brody, który podczas wojny w Iraku dostaje się do niewoli dżihadystów z al-Kaidy. Kiedy lata później zostaje uwolniony, staje się bohaterem narodowym, później nawet stając się kongresmenem. Ale wyborcy nie wiedzą - uwaga, spoiler - że jego uwolnienie zostało zaaranżowane przez Al-Kaidę tylko po to, by ten mógł przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić wiceprezydenta USA.