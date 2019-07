Górzyński: Macron ograł wszystkich. Na szczycie zgarnął pełną pulę [Opinia]

- Nikt na szczycie Rady nie uzyskał wszystkiego, czego chciał - powiedział mi polityk PiS tłumacząc polski "sukces" negocjacji. Po chwili jednak dodał: Nikt poza Macronem.

Ale jeszcze lepiej wyniki rozgrywki ułożyły się dla prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Co ciekawe, przyznają to nawet politycy PiS. Rozmawiając o wynikach szczytu Rady, jeden z nich usiłował przekonać mnie, że Polska na szczycie osiągnęła dużo. Kiedy wyraziłem swoje wątpliwości i stwierdziłem, że nie wywalczyli żadnego stanowiska dla "nowej Unii", ten odpowiedział tylko, że każdy, nawet Merkel nie uzyskał wszystkiego, czego chciał. Ale po chwili namysłu dodał: "No, może poza Macronem".

Francuski skok na bank

Główny powód, dla którego był tak pomyślny nazywa się Christine Lagarde. Wraz z upływem kadencji Mario Draghiego zostanie ona szefem Europejskiego Banku Centralnego. EBC to instytucja, od której prawdopodobnie zależy najwięcej jeśli chodzi o gospodarcze realia i codzienność Europejczyków. A jeśli dojdzie do kolejnego kryzysu w strefie euro, będzie absolutnie kluczowa.

Jeszcze kilka miesięcy temu murowanym kandydatem do tej roli był szef niemieckiego banku centralnego Jens Weidmann, zwolennik typowo niemieckiej wstrzemięźliwości jeśli chodzi o politykę monetarną. Dla Francuzów, od dawna naciskających na luźniejsze podejście, byłby to dotkliwy cios.

Frankofońska Europa

Nominowana na przewodniczącą KE Ursula von der Leyen podziela jego poglądy na temat przyszłości Europy - Macron daje wręcz do zrozumienia, że to był jego pomysł. Przyszły następca Donalda Tuska, Belg Charles Michel to sojusznik z jego europejskiej grupy politycznej. Wybrany na szefa dyplomacji Josep Borrell to Hiszpan, którego priorytety w polityce zagranicznej w dużej mierze pokrywają się z Macronem.