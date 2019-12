Górzyński: Internetowy troll zasiada w TK. Prezydenta powinien ogarnąć wstyd [Opinia]

Krystyna Pawłowicz nie wytrzymała długo jako bezstronna sędzia poświęcona służbie Polsce. Szybko wróciła do roli, z której jest najbardziej znana: autora chamskich komentarzy. Ciekawe, czy prezydenta Dudę ogarnął wstyd?



"Wstydem,proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani BEZWSTYD;bezwstyd bezkrytycznej marionetki,bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia 'prezydentem'...Litość".

Sędzia jak z Olgina

Choć ciężko się to czyta, warto zachować oryginalną pisownię tej wypowiedzi. Zawiera ona wszystkie elementy zdradzające internetowego trolla: pogmatwaną interpunkcję i gramatykę, użycie WIELKICH LITER i oczywiście pełen żółci ton. Gdyby zakryć autora wpisu, można by pomyśleć, że jego autor nadaje nie z Trybunału Konstytucyjnego, ale ze słynnej fabryki trolli w petersburskim Olginie. W odróżnieniu od węgla, trolli akurat z Rosji nie musimy importować.

Osłabiająca hipokryzja prezydenta

O ile trudno tak naprawdę mieć pretensje do Krystyny Pawłowicz (jaka jest, każdy widział i widzi), o tyle postawa prezydenta jest tu niezwykle perfidna. Głowa państwa zdradziła niedawno, że "osłabia go" zakłamanie i hipokryzja sędziów. Jego własna jest wręcz osłupiająca.

O wstydzie, hipokryzji i potrzebie politycznego utemperowania sędziów mówi ktoś, kto dopiero co powołał Krystynę Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego. O konieczności zdekomunizowania sędziów mówi ktoś, kto do TK wysłał eks-komunistycznego prokuratora Stanisława Piotrowicza, a prezesem jednej z izb SN uczynił orzekającego w stanie wojennym Józefa Iwulskiego. Nie zapominajmy też, że Małgorzata Gersdorf została powołana do SN przez Lecha Kaczyńskiego, któremu doradzał Duda.