Górzyński: Europa będzie bardziej niemiecko-francuska. PiS przyłożył do tego rękę [Opinia]

Unia zdominowana przez Niemcy i Francję, pominięcie kandydatów z regionu - na to wszystko zgodził się polski rząd i grupa Wyszehradzka, byle tylko zablokować kandydaturę Fransa Timmermansa. Trudno to uznać za sukces, tym bardziej, że Holender prawdopodobnie i tak zachowa swoje stanowisko.

We wtorek zdarzyła się rzecz cokolwiek historyczna. Po raz pierwszy od 40 lat i czasów pierwszego szefa Komisji Europejskiej Waltera Hallsteina, unijnym "rządem" pokieruje Niemiec, a polski rząd - i to rząd PiS - przyłożył do tego rękę. Biorąc pod uwagę wszystkie utyskiwania PiS na niemiecką dominację Unii to - delikatnie mówiąc - dość niezwykły rezultat czterodniowego dramatu unijnych negocjacji.