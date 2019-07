Gdzie wybudować Fort Trump? "Polsko-amerykańskie przeciąganie liny. Dwa miasta w grze" [NEWS]

- Pomiędzy Departamentem Obrony a Ministerstwem Obrony Narodowej trwa obecnie merytoryczny spór odnośnie budowy bazy pancernego brygadowego zespołu bojowego - mówi Wirtualnej Polsce informator związany z amerykańską administracją. US Army forsuje bliższy zachodniej granicy Żagań. Polacy obstają przy podkarpackiej miejscowości Nowa Dęba.

Jak ma wyglądać Fort Trump, z jakich komponentów się składać i gdzie go zlokalizować? W dużym uproszczeniu takie dyskusje, w fazie szczegółowego planowania, mają się obecnie toczyć pomiędzy amerykańskim Departamentem Obrony a MON-em. Jak donosi informator WP, przerodziły się one w rodzaj merytorycznego sporu pomiędzy obiema stronami, dotyczącego lokalizacji dowództwa bazy pancernego brygadowego zespołu bojowego Flanki Wschodniej NATO w Polsce.

Konformizm czy skuteczność?

- Nasi wojskowi optują za lokalizacją infrastruktury tam, gdzie już są. Pod tym względem najwygodniejszy wydaje się Żagań, gdzie znajduje się prawnie 4 tys. amerykańskich żołnierzy ze sprzętem pancernym. To rodzaj konformizmu Departamentu Obrony i dowództwa US Army - twierdzi nasz rozmówca, dodając, że za lubuskim Żaganiem przemawia również bliskość granicy z Niemcami oraz bazy Ramstein. - Nowa Dęba to dla nich dowództwo bazy i przeprowadzka "na koniec świata" - słyszę. W Żaganiu funkcjonują obecnie nie tylko elementy dowodzenia kilkunastu jednostek polskich sił zbrojnych, ale również Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) Armii USA.