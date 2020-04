Feluś: "Na długiej liście zakazów i ograniczeń zabrakło jeszcze tylko jednego" [OPINIA]

Premier Mateusz Morawiecki podał dzisiaj listę kolejnych ograniczeń . Nie mamy innego wyjścia, musimy je zaakceptować i stosować się do nich. Słowo "wyjścia" jest tu kluczowe. Bo właśnie ograniczone do absolutnego minimum wyjścia pomogą nam w walce z zarazą.

Na nas, dzieciach i wnukach takich osób, spoczywa obowiązek upominania krewnych w starszym wieku, żeby nie wychodzili niepotrzebnie, żeby pozwolili sobie pomóc, na przykład poprzez przyniesienie zakupów. Wiem, że to często nie jest proste zadanie, przećwiczyłem to na własnych rodzicach, ludziach w podeszłym już wieku. Zorganizowałem im pomoc, ale ciągle słyszałem: "Dobrze synku, dobrze, nie trzeba, my sobie radzimy".