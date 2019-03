Expose Czaputowicza. Jest lepiej. Ale to nie znaczy, że dobrze

Jacek Czaputowicz przekonuje, że Polska jest dziś na lepszej pozycji niż rok temu. Ma rację. Ale głównie dlatego, że gorzej być nie mogło. Największym sukcesem polskiej dyplomacji było wycofanie się ze szkodliwych decyzji.

- Polska jest krajem aktywnym i słuchanym - tak brzmiała główna teza expose szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Minister przekonywał, że Polska wyszła z izolacji i stała się poważnym graczem, wręcz - tu cytat - "wzorem do naśladowania". I jeśli porównać sytuację do tej sprzed roku, faktycznie jest lepiej.

To, że jest lepiej, nie oznacza jednak, że jest dobrze. Co znamienne, polepszenie naszej pozycji było możliwe głównie dzięki temu, że rząd wycofał się z działań, które wpędziły go w tarapaty: poprawił ustawę o IPN, wycofał się z czystki w Sądzie Najwyższym, wyciszył antyniemiecką retorykę. Traktowanie tego jako sukces przypomina postawę rabina ze starego dowcipu. Gwoli przypomnienia: rabin radzi skarżącemu się na ciasne mieszkanie człowiekowi, by do domu jeszcze wprowadził kozę. Bo jak później się ją wyprowadzi, to od razu poczuje się lepiej.