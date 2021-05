Dwie Polski. Jedna na konferencjach, druga w dokumentach dla Unii [OPINIA]

Nie zmienia to faktu, że cały wydźwięk KPO jest daleko inny niż to, co słyszymy na konferencjach prasowych członków rządu. Stare powiedzenie mówi, że jeśli chłopak chce się dowiedzieć, jaką żoną w przyszłości będzie jego narzeczona, to powinien spojrzeć na jej matkę. Wygląda na to, że polityczna wersja tego powiedzenia będzie brzmieć: jeśli chcesz się dowiedzieć, w jakiej sytuacji jest polska gospodarka, nie słuchaj wypowiedzi polityków, tylko czytaj dokumenty wysyłane do Brukseli.