Donald Tusk dba o polskie interesy na świecie? Wynik to przykre zaskoczenie dla Tuska

Donald Tusk powrócił na szczyt rankingu zaufania do polskich polityków. Wyprzedził Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego. My zapytaliśmy Polaków, czy ich zdaniem szef Rady Europejskiej dobrze reprezentuje interesy naszego kraju za granicą. Odpowiedź zaskoczy zwolenników Tuska.

Większość badanych w panelu Ariadna uważa, że Donald Tusk nie dba o polskie interesy na świecie. Dobrego zdania o byłym premierze nie ma 41 proc. respondentów badania dla WP. 37 proc. uważa, że Tusk zabiega o Polskę i to, co dla niej dobre, na świecie. Aż 22 proc. badanych nie wie, co sądzić o jego działalności.