"Dobra zmiano", tym razem musisz "dać radę"

Tylko w ostatnią sobotę PiS obiecał Polakom kolejne programy socjalne liczone w miliardach złotych. Z obietnicami rządząca partia nigdy nie miała kłopotów. Gdy przychodzi do rozwiązania konkretnych problemów jest zdecydowanie gorzej.

Jak bardzo trzeba być zdesperowanym żeby obnosić się publicznie ze swoim strachem, bezsilnością i tym, że żyje się na krawędzi ubóstwa. To żenujące. Żenujące nie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy koczują w Sejmie. To żenujące dla państwa, a przede wszystkim rządu, który rozdając pieniądze na prawo i lewo nie potrafi rozwiązać problemu tej nielicznej – ogólnie rzecz biorąc – grupy wyborców.

Kluczem dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie jest właśnie słowo „nielicznej”. Tam, gdzie PiS może ugrać poparcie dla siebie, pieniądze dotychczas się znajdowały. 500 plus? Nie ma sprawy. 300 zł wyprawki dla każdego dziecka? Już dajemy. Emerytury dla matek, które urodzą co najmniej czwórkę dzieci? PiS już biegnie. Emeryci też coś dostaną.

A wy drodzy rodzice dzieci niepełnosprawnych? Poczekajcie grzecznie w długiej kolejce. Przecież jeśli wy i wasze dzieci żyjecie do dziś, to znaczy, że przeżyjecie kolejne lata. A że będzie to raczej wegetacja? Nieważne. Chcecie pieniędzy, a przecież wasze dzieci nigdy nie zasilą budżetu. Mało tego, będą z niego brać.

Nawet w najmniejszym stopniu nie potrafię wyobrazić sobie, co czują matki i ojcowie, którzy wiedzą, że ich dziecko nigdy nie stanie się dla nich wsparciem. Że to oni będą musieli się tym dzieckiem opiekować dopóki wystarczy im sił. Widzę, jak ci dzielni ludzie rozmawiając w Sejmie z minister Elżbietą Rafalską starają się powstrzymać emocje, jak ograniczają się do wyliczania tylko brutalnych faktów. Widzę to i czuję wściekłość.