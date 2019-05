Gdańszczanie o swoim arcybiskupie: mógł milczeć

Zapytaliśmy gdańskich polityków o ich stosunek do filmu Sekielskiego i słów abp Leszka Głódzia, że nie ogląda byle czego. Jerzy Borowczak z PO: - Wszyscy w Gdańsku wiedzieli, że ksiądz Cybula lubi się uśmiechać do żołnierzy. Wiedzieliśmy, że był gejem, ale nie że był pedofilem.

Borowczak: biskupi są jak książęta

Guzikiewicz: lewacy atakują do spółki ze służbami

Guzikiewicz: - Przecież film Sekielskiego to atak na Kościół. Najpierw pomnik Jankowskiego, a teraz to. Środowiska lewackie nie odpuszczą. Filmu nie oglądałem, ale wiem, że występują w nim trzej księża ubecy. To skąd Sekielski wiedział, że to są pedofile? Z tamtej strony, od służb wiedział! Koalicja Obywatelska go powiadomiła, w których księży ma uderzyć i on w nich uderzył. Czy to przypadek, że ten film się teraz pojawił, przed wyborami? Nie!