Daniel Glazer, bohater głośnego reportażu, o swoim życiu w Anglii: Jedna praca to luksus

- W Polsce jako ratownik medyczny wytrzymałem rok i trzy miesiące. System mnie wymielił. Aby się utrzymać, pracowałem w dwóch miejscach: w karetce i w kawiarni. Byłem wykończony. W końcu podjąłem decyzję o wyjeździe. Dziś czuję się szanowany - mówi nam Daniel Glazer, ratownik medyczny.

Z karetki leciałem do kawiarni. Trzeba przecież z czegoś żyć

- Jako ratownik pracowałem w Polsce około 200 godzin w miesiącu. Mam kolegów, którzy pracują po 400 godzin miesięcznie. Forma zatrudnienia to kontrakt. Musiałem więc prowadzić własną działalność gospodarczą. Zarabiałem 14 złotych netto na godzinę. Aby się utrzymać, znalazłem drugą pracę. Po 24-godzinnych dyżurach w karetce pogotowia leciałem do kawiarni i szykowałem tam klientom kawę. W kawiarni miałem umowę o pracę i wyższą stawkę godzinową niż jako ratownik - mówi Daniel Glazer.

- Są takie wyjazdy, które zostaną ze mną już do końca życia. Na przykład reanimacja dziecka, którą opisałeś rok temu w reportażu. Od tego momentu miałem jeszcze kilka innych, zapadających w pamięć zdarzeń. Na przykład wezwanie do pewnej kobiety - przyznaje ratownik i opowiada: - Drzwi otworzył nam elegancko ubrany pan, zapłakany. Weszliśmy, a tam gigantyczny bałagan, wszędzie odchody kota. Pani leżała na podłodze, usta i oczy miała otwarte, nie ruszała się. Uderzyły mnie dwie rzeczy. Niesamowita liczba much na tej kobiecie, można je było liczyć w setkach. I dosłownie wszędzie białe larwy. Moja pierwsza myśl: pani nie żyje, nie możemy jej pomóc. Chcąc się jednak upewnić, odezwałem się do niej. Ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedziała mi. Byłem zszokowany.