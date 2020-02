Świetlik: Czy wierzyć Emmanuelowi Macronowi? Tylko wtedy, gdy za słowami pójdą czyny (Opinia)

"Pojednawcza" wizyta francuskiego prezydenta pokazuje, że Emmanuel Macron zrozumiał, iż Francja z dzisiejszą - coraz silniejszą - Polską musi mieć poprawne relacje. Problem w tym, że na razie trudno w jego słowa tak do końca wierzyć.

Emmanuel Macron odwiedził Polskę (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Zepsuty opancerzony Renault Espace, którym miał się poruszać francuski prezydent po Warszawie niestety może być symbolem naszych relacji. Francuski prezydent chciał pokazać, że chce. Rządzącym Polską - że nie jest wrogiem Polski, że nie jest przyjacielem naszych nieprzyjaciół. Potencjalnym przyszłym rządzącym Polską - czyli naszej opozycji - że nie jest i ich wrogiem, więc spotka się z tak lubiącym kolekcjonować "shakehandy" z ważnymi tego świata marszałkiem polskiego Senatu. Francuskiemu biznesowi, że przestaje psuć relacje z piątym (po Brexicie) państwem w Unii Europejskiej.

Problemem są jednak zaszłości. Macronowi trudno wierzyć, uwzględniając to, że definiował francuską rację stanu tak, iż konsekwentnie była ona niezgodna z polską racją stanu.

Taki sobie przyjaciel

W gruncie rzeczy Polska i Francja dawno nie były tak daleko od siebie i jest to przede wszystkim zasługa obecnego prezydenta Francji. Już w trakcie kampanii wyborczej w 2017 roku walcząc z nacjonalistką Le Pen zarzucił Polsce stosowanie dumpingu inwestycyjnego. Był w trudnej sytuacji, w jego rodzinnym Amiens został wygwizdany, gdyż tamtejszą fabrykę Whirpoola przenoszono do Polski. Zdecydował się jednak na gest w gruncie rzeczy antypolski.

Konsekwentnie uderzał w naszą gospodarkę atakując nieprzyjmowanie przez Polskę kolejnych rozwiązań klimatycznych. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku groził Polsce, że doprowadzi do wykluczenia nas z mechanizmu europejskiej solidarności finansowej, co można porównać do sankcji gospodarczych.

Dochodzi kolejna kluczowa dla nas sprawa. Gdyby myślenie o geopolityce prezydenta Francji podzielił cały świat zachodni dla Polski oznaczałoby to zapewne wojnę z Rosją. Macron wielokrotnie podważał sens funkcjonowania NATO w dzisiejszym kształcie, mówiąc o "śmierci mózgu" i konieczności przeorientowania się na inne cele niż Rosja. Równocześnie konsekwentnie namawia do "dialogu" z Rosją i rozmowach rozbrojeniowych. To dość charakterystyczne, że kolejne takie ocieplenie z Rosją kończą się zajmowaniem przez nią kolejnych, stosunkowo oddalonych od Francji, terytoriów.

No i dochodzą jeszcze mądrości na temat polskiej "praworządności" wygłaszane przez polityka, który od ponad roku nie jest w stanie zapewnić spokoju na ulicach Paryża, a ostatnio mógł oglądać w telewizji brutalne pałowanie przez policję demonstracji… strażaków.

Można by jeszcze długo wymieniać.

Kilka interesów

Prezydent Macron ma zapewne u nas kilka interesów do załatwienia. Mówi się o francuskich komponentach do samochodów elektrycznych i okrętach podwodnych. We Francji żywa jest zapewne pamięć tego, że rezygnacja przez Polskę z zakupu helikopterów Airbusa kosztowała pracę kilkuset wyspecjalizowanych robotników. Wzajemnego zaufania nie zwiększył fakt, że dwa lata temu okazało się, iż francuskie Caracale w większości są uziemione ze względu na potworne, dwa razy wyższe od zakładanych, koszty systemu ich utrzymywania.

Po odejściu Wielkiej Brytanii Polska rośnie w rankingu gospodarek Unii Europejskiej. Mamy najlepsze wskaźniki gospodarcze wśród liczących się państw europejskich. Macron był atakowany za złe relacje z Polską przez francuską prawicę. Pewnie i biznes nie jest zadowolony. Szczególnie zbrojeniowy, który pod wpływem sojuszników musiał niedawno wycofać się ze sprzedaży morskich gigantów desantowych Rosji (ostatecznie kupili je Egipcjanie).