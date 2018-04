1 z 5 Dalej Polityka Społeczeństwo Kultura Świat Religia Project Syndicate (Archiwum) Rząd PiS Nauka Historia Kongres Obywatelski Pągowski Wirtualnie WP Opinie edukacja oprac. Radosław Rosiejka 1h temu 1 z 5 Coraz więcej uczniów w prywatnych szkołach W Polsce jest coraz więcej niepublicznych szkół podstawowych W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym zwiększyła się liczba uczniów w prywatnych szkołach. W całej Polsce już 4 proc. wszystkich uczniów chodzi do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów. A im więcej rodziców chce, żeby ich dzieci uczyły się w takich placówkach, tym więcej ich powstaje. WP.PL Podziel się Na początku tego roku szkolnego prywatnych szkół podstawowych było o 20 proc. więcej niż we wrześniu 2016 r. W całej Polsce jest ich 1489, gdy jeszcze we wrześniu poprzedniego roku było ich 1244. Z danych MEN udostępnionych portalowi ciekaweliczby.pl wynika, że najwięcej, w ujęciu procentowym, takich placówek przybyło w województwach świętokrzyskim (wzrost o 36 proc.), pomorskim (wzrost o 29 proc.) i podlaskim (wzrost o 28 proc.). We wszystkich województwach, z wyjątkiem woj. lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, zanotowano dwucyfrowy wzrost nowo powstałych prywatnych szkół podstawowych. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Trafne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące