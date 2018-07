Co kierowało hierarchami Kościoła, gdy opowiadali się za projektem "Zatrzymaj aborcję". Mamy odpowiedź

Episkopat zaapelował do posłów o "ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem" i poparł założenia projektu "Zatrzymaj aborcję". Poprosiliśmy rzecznika Episkopatu o komentarz, co zdecydowało o takim stanowisku hierarchów. W odpowiedzi ks. Paweł Rytel-Andrianik nadesłał opinię prof. dr hab. n. med. Aliny T. Midro. Publikujemy ją w całości.

"Początek życia wg genetyki"

Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, lekarz ze specjalizacją z genetyki klinicznej i specjalizacją z laboratoryjnej genetyki medycznej:

Ważne potem jest zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dziecka w organizmie matki od poczęcia do jego narodzin. W zasadzie w każdej komórce jest zawarta cała informacja genetyczna tzw. indywidualny genom danego człowieka, czyli zbiór genów - jednostek dziedziczności. Każdy gen jest osobno udostępniany do odczytu według określonego kodu w wyniku działania molekularnych mechanizmów regulacyjnych. Poszczególne geny odczytywane są w różnym miejscu organizmu i w różnym czasie w rozwoju według ustalonych norm , prawideł i potrzeb. Odpowiada za to epigenom czyli nadgenom (nazywany tez ,,drugim kodem”). Porównywany jest też do swoistego oprogramowania genomu. To on decyduje, które geny (odcinki genomu) i w jakim czasie i w jakim miejscu organizmu będą udostępniać do odczytu zawartą w nich informację genetyczną. Oprogramowanie epigenetyczne genomu jest kształtowane od początku życia ludzkiego i działa determinując swoisty łańcuch zależności.