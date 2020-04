Bruncz: "W dobie koronawirusa Wielkanoc jest szczepionką dla życia"

Do tego dochodzi fakt, że w Nowym Testamencie – może z wyjątkiem krótkiego passusu z Ewangelii Mateusza i apokryficznej Ewangelii św. Piotra – nie ma żadnego szczegółowego opisu, jak tak naprawdę wyglądało to zmartwychwstanie. Pusty grób, który wizualizują konstrukcje mniej lub bardziej artystyczne w wielu kościołach, jest większym wyzwaniem niż ułatwieniem w mówieniu o Wielkanocy. A już z pewnością nie jest żadnym dowodem, bo zmartwychwstanie to nie kwestia matematycznych obliczeń, ale zaufania.

W tym wszystkim nie jest ważne, w jaki sposób to się stało w przypadku Jezusa albo jak to będzie wyglądało w przypadku nas wszystkich. Decydująca jest treść, co właściwie zmartwychwstanie oznacza. Bo co oznacza śmierć – wszyscy doskonale wiedzą. Szczególnie w te święta wielkanocne okrutnie i dotkliwie pokazała to pandemia koronawirusa, kiedy w kawałki rozsypuje się życie ludzi – jedni tracą bliskich lub umierają w samotności, a drudzy tracą prace i perspektywy życia. Czasami to i to.