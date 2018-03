Jezus poszedł spać, ale się obudzi

Teksty powstają ze spotkań. Teksty żyją - nie tylko dlatego, że pisane są przez żywych, ale żyją nawet po śmierci autorów. Stajemy przed tekstami, które stawiają nas przed pytaniami, ale też my zadajemy tekstom pytania właśnie dlatego, że są żywe.

Dramat Wielkiego Tygodnia

Barowa konsumpcja alkoholi i przelana krew Baranka Bożego

Kilka miesięcy temu będąc w Northampton zajrzałem do dawnego kościoła rzymskokatolickiego, w którym znajduje się luksusowa restauracja: nad bogato wyposażonym barem zachowano witraż z łacińskim napisem: consumatum est (wykonało się! Spełniło się!). Barowa konsumpcja alkoholi i przelana krew Baranka Bożego. Co za ironia – hasło brzmi jak doskonałe bluźnierstwo, wręcz ponowne ukrzyżowanie, ale właśnie do tego zdolni są ludzie. Tym bardziej przejmująco brzmią inne słowa wypowiedziane przed nimi, gdy Jezus, już u kresu sił, mówi: „W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny”. To słowa pochodzące z Psalmu 31,6, a ich historia jest poruszająca. Są częścią modlitwy, jaką żydowskie matki uczyły swoje dzieci przed snemsnem. Modlitwa na dobranoc, po prostu. Krótka, treściwa, głęboka. Tę samą modlitwę zmawia Jezus do swojego Ojca, którego wcześniej nazywał abba – tatulku, skracając dystans, umożliwiając osobistą relację z Bogiem, który wydawał się tak niedostępny i daleki, że aż Nieobecny. Jezus umierający w rękach sadystów wypowiada modlitwę na dobranoc.

Śmierć, dużo śmierci

Ale to nie jest koniec opowieści. Pełne radości zakończenie tej historii dalekie jest od taniego triumfalizmu, wyraża się właśnie w paradoksie „consumatum est” jest nadzieją, którą nie sposób wypowiedzieć, ale którą trzeba przeżyć i – jak to się dziś mówi – and the good news is (innymi słowy dobrą wiadomością, czyli ewangelią) jest to, że wszyscy kiedyś ją przeżyjemy. Wracając do wspomnianego inspiratora… Łukasz jest duchownym pracującym w parafii, ale także dużym ośrodku opieki. Sceneria miejsca jest raczej wielkopiątkowa niż wielkanocna. Śmierć, dużo śmierci i to czasami tak brzydkiej, że śpiewanie komuś „sto lat” zakrawa na ponury żart lub przejaw skrajnej znieczulicy. Gdy pewnego dnia rozmawialiśmy o śmierci i jego podopiecznych, zapytałem o zmartwychwstanie. Łukasz odpowiedział pytaniem: czy pamiętasz sytuacje, że gdy byłeś dzieckiem bawiłeś się do upadłego i w pewnym momencie zasypiałeś, nie wiedząc właściwie kiedy? Jeśli nie to znaczy, że nie miałeś fajnego dzieciństwa – dodał – a później budziłeś się w łóżku otulony kołdrą, nie wiedziałeś jak się tam znalazłeś i kto cię tam położył? Tak właśnie będzie ze zmartwychwstaniem. Obudzimy się, tak jak kiedyś dnia trzeciego obudził się Jezus.